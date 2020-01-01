По прогнозам Кристин Лагард, цепочки поставок сократятся на 35%, а использование роботов увеличится на 70-75%.

В ЕЦБ рассказали, как изменится экономика в связи с пандемией COVID-19 depositphotos.com

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, ускорит трансформацию мировой экономики. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

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По ее словам, коронакризис ускорит уже наметившийся сдвиг экономики в сторону большего уровня автоматизации, более коротких цепочек поставок и более экологически чистых отраслей.

Глава ЕЦБ считает, что переход к новым экономическим моделям будет разрушительным. Кризис нанесет удар по занятости и производству в первые два года, после чего ожидается рост производительности. Так, цепочки поставок сократятся примерно на 35%, а использование роботов увеличится на 70-75%.

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Лагард также отметила увеличение розничных онлайн-платежей, наблюдающееся с начала 2020 года. В этой связи глава ЕЦБ призвала Евросоюз создать единый цифровой рынок.

Напомним, глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что страны еврозоны прошли пик коронакризиса.