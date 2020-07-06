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Совет Нацбанка: НБУ должен согласовывать монетарную политику с Кабмином

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По мнению Данилишина, регулятор должен теснее сотрудничать с правительством в период кризиса.
Совет Нацбанка: НБУ должен согласовывать монетарную политику с Кабмином
Совет Нацбанка: НБУ должен согласовывать монетарную политику с Кабмином
Богдан Данилишин/Facebook

Национальный банк Украины должен согласовывать с правительством монетарную политику в контексте влияния на инфляционные процессы. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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По его словам, регулятор также должен согласовывать монетарную политику с Кабмином при макроэкономических прогнозах для расчета параметров госбюджета, реализации национальных проектов и развития рынка государственных ценных бумаг,

“Тесное взаимодействие между НБУ и правительством является одной из наиболее весомых предпосылок эффективности реализации монетарной политики, важность которой возрастает в период кризиса“, написал Данилишин.

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По словам главы Совета НБУ, Нацбанк также должен направить денежно-кредитную политику на достижение и поддержку ценовой стабильности и экономического роста. Помимо этого, по мнению Данилишина, регулятору необходимо расширить монетарную политику и пересмотреть подходы к регулированию банков для стимулирования их кредитной активности.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости сдерживать курс гривны.

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Теги: совет нбу, Кабмин, Данилишин, монетарная политика
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Комментариев (1)
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Путин-Xyйло    06.07.2020, 14:59
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Путин-Xyйло
НБУ "должен" бабушке-Бене. И "должен" делать что Беня скажет. Так ЗелЬцмам "решил"
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