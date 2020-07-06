Совет Нацбанка: НБУ должен согласовывать монетарную политику с Кабмином

По мнению Данилишина, регулятор должен теснее сотрудничать с правительством в период кризиса.

Национальный банк Украины должен согласовывать с правительством монетарную политику в контексте влияния на инфляционные процессы. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Читай также: Тревожный сигнал: Президент Американской торговой палаты - об отставке Смолия

По его словам, регулятор также должен согласовывать монетарную политику с Кабмином при макроэкономических прогнозах для расчета параметров госбюджета, реализации национальных проектов и развития рынка государственных ценных бумаг,

“Тесное взаимодействие между НБУ и правительством является одной из наиболее весомых предпосылок эффективности реализации монетарной политики, важность которой возрастает в период кризиса“, написал Данилишин.

Читай также: Нового главу НБУ выберут в ближайшие дни - Шмыгаль

По словам главы Совета НБУ, Нацбанк также должен направить денежно-кредитную политику на достижение и поддержку ценовой стабильности и экономического роста. Помимо этого, по мнению Данилишина, регулятору необходимо расширить монетарную политику и пересмотреть подходы к регулированию банков для стимулирования их кредитной активности.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости сдерживать курс гривны.