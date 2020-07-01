Часть предприятий Укроборонпрома не имеют никакого отношения к ОПК - СНБО

По словам Данилова, эти предприятия были отнесены к сфере ОПК "чтобы иметь возможность ставить руководство и зарабатывать".

В составе ГК “Укроборонпром“ есть предприятия, которые вообще не имеют отношения к оборонно-промышленному комплексу. Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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По его словам, в свое время эти предприятия были зачислены к сфере ОПК “для того, чтобы иметь возможность ставить руководство и зарабатывать“.

“Эти предприятия нужно срочно отдавать, и это как раз наша концепция, в Фонд госимущества. И пусть он их продает на аукционе, что хочет с ними делает“, - сказал секретарь СНБО.

В то же время, по словам Данилова, в составе Укроборонпрома есть стратегические предприятия, которые должны оставаться на 100 процентов в государственной собственности.

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“Есть большое количество предприятий, где мы должны привлечь иностранных партнеров с инвестициями и технологиями, чтобы мы могли совместно производить современную продукцию“, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал послам G7 о реформе Укроборонпрома.