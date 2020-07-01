Часть предприятий Укроборонпрома не имеют никакого отношения к ОПК - СНБО
В составе ГК “Укроборонпром“ есть предприятия, которые вообще не имеют отношения к оборонно-промышленному комплексу. Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Читай также: Укроборонпром меняет модель управления подчиненными компаниями
По его словам, в свое время эти предприятия были зачислены к сфере ОПК “для того, чтобы иметь возможность ставить руководство и зарабатывать“.
“Эти предприятия нужно срочно отдавать, и это как раз наша концепция, в Фонд госимущества. И пусть он их продает на аукционе, что хочет с ними делает“, - сказал секретарь СНБО.
В то же время, по словам Данилова, в составе Укроборонпрома есть стратегические предприятия, которые должны оставаться на 100 процентов в государственной собственности.
Читай также: Коррупция в оборонке на 50 млн: НАБУ объявило новые подозрения
“Есть большое количество предприятий, где мы должны привлечь иностранных партнеров с инвестициями и технологиями, чтобы мы могли совместно производить современную продукцию“, - отметил секретарь СНБО.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал послам G7 о реформе Укроборонпрома.
Полная версия правил