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Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю

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Падение гривны связано с отставкой главы НБУ Смолия и опасениями по поводу будущей независимости Нацбанка.
Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
depositphotos.com

Курс доллара по отношению к гривне на начавшейся неделе будет расти. Об этом сказал старший аналитик Альпери Вадим Иосуб.

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Он напомнил, что за прошедшую неделю курс американской валюты вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%.

“Падение гривны, очевидно, связано с отставкой главы НБУ Якова Смолия и опасениями по поводу будущей независимости Нацбанка в проводимой денежно-кредитной политике“, - сказал эксперт.

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По прогнозам Иосуба, на начавшейся неделе ожидается рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,7 грн“, - считает аналитик.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости сдерживать курс гривны.

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Теги: курс доллара, Смолий, валютный рынок
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