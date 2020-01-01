Оснований для девальвации курса гривны нет - глава Совета НБУ

По словам Данилишина, объем международных резервов НБУ значительно больший, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике.

На сегодняшний день фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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По его словам, текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным.

“Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике“, - написал Данилишин.

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По словам главы Совета НБУ, регулятор готов к проведению регулярных валютных интервенций на межбанке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в необходимом объеме.

“В случае же, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, мы готовы их обеспечить ею из резервов Национального банка“, - отметил Данилишин.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости сдерживать курс гривны.