Курс валют на 7 июля: гривна ощутимо проседает к евро

Нацбанк установил официальный курс валют на 7 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 7 июля на отметке в 27,13 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,72 грн. Это на 21 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 7 июля:

100 долларов США - 2713 грн (-4 коп.)

100 евро - 3072 грн (+21 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 7 июля НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 7 июля НБУ

Напомним, что 1 июня глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.