В Совете НБУ рассказали, будет ли в Украине запущен "печатный станок"

По словам Богдана Данилишина, неконтролируемой эмиссии гривны в Украине не будет.

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Национальный банк Украины не планирует осуществлять неконтролируемую эмиссию гривны. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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При этом, по его словам, эмиссия денег должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены.

“Конечно, речь не идет о неконтролируемом увеличении денежной массы. Однако у Национального банка есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления“, - написал Данилишин.

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Ранее заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб выступил резко против эмиссии гривны. По его словам, покрыть бюджетные расходы можно за счет дешевых кредитов.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что оснований для девальвации курса гривны нет.