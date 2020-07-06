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В Совете НБУ рассказали, будет ли в Украине запущен "печатный станок"

Комментариев: 2
По словам Богдана Данилишина, неконтролируемой эмиссии гривны в Украине не будет.
В Совете НБУ рассказали, будет ли в Украине запущен "печатный станок"
В Совете НБУ рассказали, будет ли в Украине запущен "печатный станок"
depositphotos.com

Национальный банк Украины не планирует осуществлять неконтролируемую эмиссию гривны. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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При этом, по его словам, эмиссия денег должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены.

“Конечно, речь не идет о неконтролируемом увеличении денежной массы. Однако у Национального банка есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления“, - написал Данилишин.

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Ранее заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб выступил резко против эмиссии гривны. По его словам, покрыть бюджетные расходы можно за счет дешевых кредитов.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что оснований для девальвации курса гривны нет.

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Теги: эмиссия гривны, Данилишин, совет нбу
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.07.2020, 17:37
Оценка:  0
гость
Помню, пару лет назад одна такая умная тоже говорила, что доляры по 12 покупают дураки...
Путин-Xyйло    06.07.2020, 17:35
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Напечатают малЁха на "карманные расходы" и пополнение бюджета. Но все под "контролем" кАло-Мойши
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