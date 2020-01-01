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Нефть на мировых рынках во вторник несущественно дешевеет

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На настроения инвесторов влияет снижение спроса на топливо в связи с новой волной COVID-19.
Нефть на мировых рынках во вторник несущественно дешевеет
Нефть на мировых рынках во вторник несущественно дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:42 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,42% - до 42,92 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,37% - до 40,48 доллара за баррель.

На рынок “черного золота“ продолжает оказывать влияние резкое увеличение числа заболевших COVID-19 в США. Так, только за первые четыре дня июля в 15 американских штатах было сообщено о рекордном росте количества новых случаев заражения коронавирусом.

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По мнению аналитиков, если такая тенденция продолжится, спрос на нефть будет снижаться, поскольку люди предпочтут оставаться дома.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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