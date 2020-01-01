Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны: Подробности

Снятие ограничительных мер в связи с пандемией происходит медленнее, чем предполагалось ранее.

ВВП стран еврозоны в 2020 году сократится на 8,7%, что станет рекордным падением. Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии, сообщает Интерфакс-Украина.

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В предыдущем прогнозе ЕК, опубликованном в мае, предусматривалось снижение экономики еврозоны на 7,7%.

В Еврокомисси отметили, что ограничения, введенные для сдерживания распространения COVID-19, отменяются более медленно, чем ожидалось.

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“Спад в экономике Евросоюза в этом году будет глубоким в связи с последствиями пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и масштабные ответные меры, принятые как на уровне ЕС, так и на уровне самих государств региона“, - говорится в прогнозе.

Также, согласно оценкам Еврокомиссии, в 2021 году экономика еврозоны вырастет на 6,1%, В майском прогнозе предполагалось увеличение ВВП региона на 6,3%.

Напомним, глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявляет, что страны еврозоны прошли пик коронакризиса.