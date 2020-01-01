В ближайшие месяцы возможно несущественное ослабление национальной валюты.

Эксперт дал прогноз по курсу гривны до конца года depositphotos.com

Курс гривны в ближайшие несколько месяцев будет стабильным, возможно незначительное ослабление национальной валюты. Об этом в комментарии Первому деловому сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

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При этом, по его словам, ближе к концу осени курс гривны могут ожидать существенные изменения.

“В октябре-ноябре могут начаться серьезные проблемы с курсом. Мировой кризис, а также последствия провоцирующих действий украинской власти, заморозка сотрудничества с западными партнерами, приведет к большой проблеме - нехватке средств и финансирования самых необходимых расходов“, - считает аналитик.

По словам Кушнирука, в этом случае Нацбанк может прибегнуть к эмиссии гривны.

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“Если так, то следует ожидать включения печатного станка, и это будет создавать давление на национальную валюту“, - сказал Кушнирук.

В то же время, по словам эксперта, пока “резервы разрешают какое-то время, а то и до конца года сдерживать курс на стабильном уровне, в пределах 28-29 грн за доллар“.

Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что оснований для девальвации курса гривны нет.