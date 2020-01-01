Международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума - НБУ

В июне международные резервы выросли более чем на $3 млрд.

Международные резервы Украины в июне выросли более чем на $3 млрд, или на 12,4%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины составляли более чем $28,5 млрд. По данным НБУ, в прошлый раз такой уровень фиксировался осенью 2012 года

“Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стали получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке“, - говорится в сообщении.

Международные резервы Украины существенно выросли - НБУ НБУ

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В НБУ также отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта. По расчетам регулятора, этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что в НБУ пояснили, какого курса валют ждать в Украине.