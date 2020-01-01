По словам Ирины Фриз, экс-главу НБУ вынудили написать заявление об отставке.

Народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Ирина Фриз просит ГБР расследовать “политическое давление“ на экс-председателя Национального банка Якова Смолия. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Фриз, Смолий был вынужден написать заявление об отставке из-за систематичного политического давления.

“Мною было направлено обращение в Государственное бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 УК в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия“, - написала нардеп.

Нардеп просит ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия Скриншот

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В своем обращении Фриз просит ГБР обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования изложенных ею фактов.

Напомним, 1 июля Яков Смолий написал заявление об отставке с поста председателя Национального банка Украины. Причиной своего решения он назвал политическое давление.