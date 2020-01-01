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Нардеп просит ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

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По словам Ирины Фриз, экс-главу НБУ вынудили написать заявление об отставке.
Нардеп просит ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия
Нардеп просит ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия
НБУ

Народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Ирина Фриз просит ГБР расследовать “политическое давление“ на экс-председателя Национального банка Якова Смолия. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Фриз, Смолий был вынужден написать заявление об отставке из-за систематичного политического давления.

“Мною было направлено обращение в Государственное бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 УК в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия“, - написала нардеп.

Нардеп просит ГБР расследовать
Нардеп просит ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия
Скриншот

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В своем обращении Фриз просит ГБР обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования изложенных ею фактов.

Напомним, 1 июля Яков Смолий написал заявление об отставке с поста председателя Национального банка Украины. Причиной своего решения он назвал политическое давление.

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Теги: Ирина Фриз, Смолий, ГБР
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