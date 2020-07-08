Нефть на мировых рынках в среду продолжает дешеветь

Топливо дешевеет на фоне информации о росте запасов сырья в США.

Мировые цены на нефть в среду незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:53 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,35% - до 42,93 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,42% - до 40,45 доллара за баррель.

Согласно данным Американского института нефти, запасы “черного золота“ в США за предыдущую неделю увелились на 2 миллиона баррелей. Кроме того, министерство энергетики Соединенных Штатов увеличило прогноз добычи в 2020 году на 70 тысяч баррелей в сутки.

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На настроения инвесторов также влияет информация о том, что компания Абу-Даби ADNOC намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, тогда как сокращения добычи сырья странами ОПЕК+, по прогнозам аналитиков рынка, должны уменьшиться.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.