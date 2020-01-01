По словам премьера, уход Смолия стал неожиданностью для международных партнеров Украины.

Шмыгаль рассказал об отставке Смолия и о новом главе НБУ Урядовий портал

Отставка председателя НБУ Якова Смолия была “несколько эмоциональной“. Об этом в ходе виртуального круглого стола “Украинские реформы: что далее?“ сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, уход Смолия с поста главы Нацбанка не повлияет на дальнейшую политику регулятора.

“По моему мнению, отставка председателя Национального банка господина Смолия была несколько эмоциональная. Не хочется использовать другие слова. Конечно, она всколыхнула и Украину, и наших международных партнеров. Правление НБУ остается на местах, политика Национального банка остается неизменной, она и будет неизменной“, - сказал глава правительства.

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Также Шмыгаль сообщил, что преемником Якова Смолия на посту главы Нацбанка станет ожидаемый кандидат.

“Сюрпризов относительно назначения нового руководителя не будет. Это пообещал президент на встрече с представителями банковского сообщества Украины“, - сказал премьер.

Напомним, что по информации СМИ Якова Смолия на должности председателя Национального банка Украины может заменить действующий глава правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

