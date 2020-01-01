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"К нам едет ревизор": НАПК утвердило план проверок

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Нацагентство нанесет визиты в обладминистрации, госслужбы и офис омбудсмена.
"К нам едет ревизор": НАПК утвердило план проверок
"К нам едет ревизор": НАПК утвердило план проверок
depositphotos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило перечень органов государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку до конца года. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

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Согласно сообщению, проведение таких проверок предусмотрено законом о предотвращении коррупции.

“Национальное агентство проверяет соблюдение требований этого документа и принятия нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения коррупции. В частности, о подготовке и выполнении антикоррупционных программ, создании внутренних каналов сообщения о возможных фактах правонарушений и т. п.“, - говорится в сообщении.

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Так, согласно утвержденному плану до конца 2020 года НАПК проверит:

  • Государственную экологическую инспекцию Украины;
  • Национальную службу здоровья Украины;
  • Херсонский областной совет;
  • Госслужбу морского и речного транспорта Украины;
  • Госагентство автомобильных дорог;
  • Черкасскую областную государственную администрацию;
  • Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
  • Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;
  • Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • Госслужбу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
  • Нацагентство Украины по вопросам государственной службы;
  • Счетную палату.

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Также в НАПК сообщили, что в случае выявления нарушений в работе проверяемых ведоств предусмотрены санкциию. В частности, агентство может:

  • внести предписание об устранении нарушений законодательства, проведении служебного расследования, привлечении виновного лица к установленной законом ответственности;
  • утвердить обоснованный вывод о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения для дальнейшего направления другим спецуполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции;
  • обратиться в суд на основаниях, предусмотренных законом.

Напомним, что НАПК начинает мониторить образ жизни чиновников:

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Теги: НАПК, проверки, органы власти
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