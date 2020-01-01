"К нам едет ревизор": НАПК утвердило план проверок

Нацагентство нанесет визиты в обладминистрации, госслужбы и офис омбудсмена.

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило перечень органов государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку до конца года. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

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Согласно сообщению, проведение таких проверок предусмотрено законом о предотвращении коррупции.

“Национальное агентство проверяет соблюдение требований этого документа и принятия нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения коррупции. В частности, о подготовке и выполнении антикоррупционных программ, создании внутренних каналов сообщения о возможных фактах правонарушений и т. п.“, - говорится в сообщении.

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Так, согласно утвержденному плану до конца 2020 года НАПК проверит:

Государственную экологическую инспекцию Украины;

Национальную службу здоровья Украины;

Херсонский областной совет;

Госслужбу морского и речного транспорта Украины;

Госагентство автомобильных дорог;

Черкасскую областную государственную администрацию;

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Госслужбу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Нацагентство Украины по вопросам государственной службы;

Счетную палату.

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Также в НАПК сообщили, что в случае выявления нарушений в работе проверяемых ведоств предусмотрены санкциию. В частности, агентство может:

внести предписание об устранении нарушений законодательства, проведении служебного расследования, привлечении виновного лица к установленной законом ответственности;

утвердить обоснованный вывод о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения для дальнейшего направления другим спецуполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции;

обратиться в суд на основаниях, предусмотренных законом.

Напомним, что НАПК начинает мониторить образ жизни чиновников: