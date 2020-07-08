По словам экс-председателя Нацбанка, все хорошие кандидаты "почти наверняка откажутся от должности".

"Рожкова будет следующей мишенью": Гонтарева - о перипетиях в НБУ depositphotos.com

Исполняющая обязанности председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова будет в ближайшее время отстранена от руководящих должностей в Нацбанке. Такое мнение в интервью изданию Central Banking высказала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева.

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Авторы материала напоминают, что во времена руководства НБУ Гонтаревой Рожкова возглавила реформу банковского сектора и хорошо подготовлена ​​к работе в НБУ.

“Лучший внутренний кандидат - Екатерина Рожкова, настоящий профессионал и реформатор“, - говорит Гонтарева. Но эти качества означают, что “Рожкова будет их следующей мишенью“, - говорится в материале.

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По мнению Гонтаревой, наилучшими “внешними кандидатами“ на пост главы НБУ являются заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован и исполнительный директор украинского филиала австрийского Raffeisen Bank Александр Писарук.

“Но Гонтарева говорит, что все хорошие кандидаты вне пределов банка почти наверняка откажутся от должности. “Кто бы хотел быть камикадзе?“, - цитирует издание экс-главу НБУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ.