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"Лучше, чем думали": министр экономики рассказал о последствиях карантина

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По словам Петрашко, украинская экономика преодолела этап пребывания в условиях карантина лучше, чем ожидалось.
"Лучше, чем думали": министр экономики рассказал о последствиях карантина
"Лучше, чем думали": министр экономики рассказал о последствиях карантина
facebook.com/mineconomdev/

ВВП Украины в 2020 году упадет менее чем на на 5%. Такое предположение в интервью Интерфакс-Украина высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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По его словам, украинская экономика преодолела этап пребывания в условиях карантина лучше, чем ожидалось.

“Мы гораздо лучше вышли из карантина, чем мы думали. Есть существенное обновление определенных направлений. Баланс по безработице контролируемый - не произошло значительного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись“, - отметил чиновник.

По словам Петрашко, на сегодня основной проблемой для поступлений в госбюджет является нелегальная занятость населения.

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“У нас другая появляется проблема - падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень. Эффективно сработала и действовать программа временной безработицы. Это то, что спасло и делает наши макропрогнозы реалистичными, более того - добавляет оптимизма: 294 тысячи человек на предприятиях и ФЛП получают помощь по временной безработице“, - сказал министр.

Напомним, что министр экономики Украины Игорь Петрашко рассказал про первые задачи Кабмина после 100 дней работы.

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Теги: Петрашко, карантин, безработица, ВВП
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