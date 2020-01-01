Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 9 июля на отметке в 26,95 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Евро при этом установлен на отметке 30,43 грн. Это на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 9 июля:

100 долларов США - 2695 грн (+2 коп.)

100 евро - 3043 грн (+3 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 9 июля: гривна незначительно падает в цене НБУ

Курс валют на 9 июля: гривна незначительно падает в цене НБУ

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.