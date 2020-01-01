По информации Александра Дубинского, глава Укргазбанка Кирилл Шевченко уже не претендует на пост председателя НБУ.

Основной кандидат на кресло главы Нацбанка выбыл из "гонки" - нардеп facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко не будет претендовать на пост главы НБУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп из фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский.

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По его словам, об этом Шевченко уведомил своих подчиненных.

“Кирилл Шевченко - все, выбыл с “гонки“ за пост главы НБУ. Официально сообщил сотрудникам “Укргазбанка“, что уже никуда не идет“, - написал Дубинский.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Якова Смолия на должности председателя Национального банка Украины может заменить действующий глава правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту страны заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.