Кабмин сократил 5% работников Пенсионного фонда

Увольнения поясняются "оптимизацией структуры территориальных органов ПФУ".

Кабинет министров сократил количество территориальных органов Пенсионного фонда Украины на 1200 единиц, что составляет 5% численности. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства в среду.

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Согласно пояснительной записке к документу, такое решение принято “с целью оптимизации структуры территориальных органов и усовершенствования деятельности системы органов Пенсионного фонда“.

В постановлении указывается, что уменьшение штата ПФУ на 2 534 человека (до 45 231) позволит сэкономить 59,7 млн грн бюджетных средств.

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Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине введено автоматическое назначение пенсии. Соцвыплата назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Напомним, что поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше запланированного.