Новая волна COVID-19 в США задерживает восстановление спроса на топливо.

Цены на нефть в четверг замерли в ожидании роста спроса depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в четверг не демонстрируют существенных изменений. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:43 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,05% - до 43,31 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,1% - до 40,86 доллара за баррель.

Согласно данным Американского института нефти, запасы “черного золота“ в США за предыдущую неделю увеличились на 2 миллиона баррелей. Кроме того, министерство энергетики Соединенных Штатов увеличило прогноз добычи в 2020 году на 70 тысяч баррелей в сутки.

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При этом новая волна пандемии коронавируса в США увеличивает возможность возобновления карантинных ограничений, что вновь оттянет во времени восстановление спроса на топливо.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.