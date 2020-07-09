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ВВП Украины обвалился: в Минэкономики озвучили цифры

Комментариев: 2
В мае темпы падения большинства видов экономической деятельности замедлились.
ВВП Украины обвалился: в Минэкономики озвучили цифры
ВВП Украины обвалился: в Минэкономики озвучили цифры
depositphotos.com

В январе-мае 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 5,9%. Об этом сообщается в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Также в ведомстве сообщили, что за 5 первых месяцев года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,3%.

ВВП Украины обвалился: в Минэкономики озвучили цифры
ВВП Украины обвалился: в Минэкономики озвучили цифры
Министерство экономики Украины

При этом, согласно информации Минэкономики, в мае в большинстве видов экономической деятельности произошло замедление темпов падения.

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“По данным НБУ индекс ожиданий деловой активности в мае 2020 года увеличился до 37 пунктов с 29,9 пунктов в апреле 2020 года, хотя значение показателя меньше 50 свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса“, - говорится в обзоре.

Напомним, что в начале июня Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

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Теги: ВВП, падение экономики, Минэкономики
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Комментариев (2)
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ЗЕленомойский    09.07.2020, 14:14
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ЗЕленомойский
Для: 73% зебилов : умный народ всегда выбирает Президентом или юриста, или бизнесмена , но не клоуна или Вора-Коломойского
ЗЕленомойский    09.07.2020, 14:10
Оценка:  0
ЗЕленомойский
По графе видно, что Порошенко поднял экономику Украины, А ЗЕбил обвалил.
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