По словам Игоря Петрашко, здоровая инфляция создаст почву для роста предприятий.

В Минэкономики назвали "оптимальный уровень" инфляции в Украине depositphotos.com

В краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции в Украине должен составлять не менее 8-9%. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, уровень инфляции в Украине должен быть выше нынешнего.

“Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая будет инфляция, которая даст предприятиям расти“, - сказал Петрашко.

По словам министра, проводить политику ревальвации гривны на сегодняшний день нецелесообразно.

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“Это неконкурентно - мы убьем все предприятия. По покупательной способности догоним, но бизнес так не работает - страны пытаются понемногу девальвировать свои валюты“, - сказал Петрашко.

Напомним, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства допускают снижение учетной ставки Национального банка Украины ниже уровня инфляции.