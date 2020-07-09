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В Минэкономики назвали "оптимальный уровень" инфляции в Украине

Комментариев: 2
По словам Игоря Петрашко, здоровая инфляция создаст почву для роста предприятий.
В Минэкономики назвали "оптимальный уровень" инфляции в Украине
В Минэкономики назвали "оптимальный уровень" инфляции в Украине
depositphotos.com

В краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции в Украине должен составлять не менее 8-9%. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, уровень инфляции в Украине должен быть выше нынешнего.

“Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая будет инфляция, которая даст предприятиям расти“, - сказал Петрашко.

По словам министра, проводить политику ревальвации гривны на сегодняшний день нецелесообразно.

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“Это неконкурентно - мы убьем все предприятия. По покупательной способности догоним, но бизнес так не работает - страны пытаются понемногу девальвировать свои валюты“, - сказал Петрашко.

Напомним, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства допускают снижение учетной ставки Национального банка Украины ниже уровня инфляции.

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Теги: Петрашко, инфляция, Минэкономики
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Комментариев (2)
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colavova    09.07.2020, 16:22
Оценка:  0
colavova
граждане, разгоним инфляцию до 10)
tamarakoren    09.07.2020, 16:19
Оценка:  +1
tamarakoren
Станок начал работу.Только нельзя быть "немножечко беременным" на 8-9% ,при пустой казне.Главное начать,процесс увлекает.
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