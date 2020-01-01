Украина прошла критическую стадию кризиса - министр финансов

По прогнозу Сергея Марченко, падение ВВП по итогам 2020 года составит менее 5%.

Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на этап восстановления. Об этом в интервью Сегодня заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, падение ВВП Украины по итогам 2020 года будет ниже прогнозируемого Международным валютным фондом.

“Есть основания полагать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, раньше давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% - реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне запустились экономические процессы“, - сказал Марченко.

В частности, по словам чиновника, сейчас нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет большим, чем в развитых странах.

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“Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран“, - сказал Марченко.

Напомним, что в январе-марте 2020 года ВВП Украины упал на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.