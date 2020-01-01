Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда.

По состоянию на 7 июля 2020 года из Фонда борьбы с пандемией COVID-19 в Украине было использовано 54 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Так, согласно информации ведомства, 38,17 млрд грн было направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн пошли в Фонд соцстрахования и ФОГС на случай безработицы.

Минфин отчитался о деньгах из COVID-фонда Министерство финансов Украины

Кроме того, 2,7 млрд грн были выплачены в качестве доплат к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19. Еще 1,66 млрд грн были потрачены на денежную помощь по уходу за детьми.

Минфин отчитался о деньгах из COVID-фонда Министерство финансов Украины

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“По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит - это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в середине июня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести аудит расходов на борьбу с COVID-19.