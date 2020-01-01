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В МВФ озвучили условия сотрудничества с Украиной после отставки Смолия

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По словам представителя Фонда в Украине, существует четкая связь между независимостью центробанка и экономическими результатами.
В МВФ озвучили условия сотрудничества с Украиной после отставки Смолия
В МВФ озвучили условия сотрудничества с Украиной после отставки Смолия
depositphotos.com

Для выполнения условий программы Stand by и получения оставшегося финансирования Украина должна, как минимум, сохранить текущую модель управления центральным банком. Об этом в интервью изданию Лига заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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По его словам, Украине также не следует отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

“Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины“, - сказал Люнгман.

По словам представителя МВФ, для того, чтобы эта модель работала, НБУ должен иметь уверенность в том, что он сможет принимать “тяжелые, но необходимые решения без политически мотивированных последствий“.

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“Независимость центробанка - это не абстрактная концепция. Существует четкая связь между независимостью центрального банка и экономическими результатами“, - подчеркнул Люнгман.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал якобы оказываемое на него политическое давление.

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Теги: МВФ, Нацбанк, Люнгман
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