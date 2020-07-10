Нефть на мировых рынках вновь дешевеет

Новая волна COVID-19 в США задерживает восстановление спроса на топливо.

Мировые цены на нефть в пятницу продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:52 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,78% - до 42,02 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,98% - до 39,23 доллара за баррель.

Тревогу инвесторов вызывает продолжающееся увеличение количества заболевших COVID-19 в США. По мнению аналитиков, это может существенно замедлить рост потребления топлива.

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В то же время, согласно данным Американского института нефти, запасы “черного золота“ в Штатах за предыдущую неделю увеличились на 2 миллиона баррелей. Кроме того, министерство энергетики США увеличило прогноз добычи в 2020 году на 70 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.