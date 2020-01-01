Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раде сообщили, когда назначат нового главу НБУ

Комментариев: 0
Парламент может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения кадровых вопросов.
В Раде сообщили, когда назначат нового главу НБУ
В Раде сообщили, когда назначат нового главу НБУ
flickr.com

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового председателя Нацбанка 17 июля после закрытия нынешней сессии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Читай также: Шмыгаль рассказал об отставке Смолия и о новом главе НБУ

По его словам, это произойдет, если кандидатура на должность главы НБУ не будет внесена на этой неделе.

“Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении главы Нацбанка и главы Антимонопольного комитета, важные две институции - должны будем собираться на внеочередное заседание позже“, - сказал парламентарий.

Читай также: В финкомитете назвали дедлайн назначения нового главы НБУ

Как известно, 3 июля Верховная Рада своим постановлением уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Напомним, что 1 июля глава НБУ Якова Смолий заявил, что написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию. Причиной такого решения он назвал якобы оказываемое на него политическое давление.

Поделись:
Теги: НБУ, глава Нацбанка Украины, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь