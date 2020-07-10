Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию

СЭС введена в эксплуатацию в Балаклейском районе Харьковской области.

Группа “Нафтогаз“ ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию “Андреевка“ в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, СЭС “Андреевка“ является пилотным проектом дивизиона “Новая энергия“. Его задача - анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы.

В Нафтогазе также сообщили, что мощность станции составляет 0,999 МВт. СЭС получила “зеленый“ тариф с июля 2020 года.

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“Предприятия группы “Нафтогаз“ уже используют солнечные панели в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать “Андреевку“, - сообщили в Нафтогазе.

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В дальнейших планах компании в сфере “зеленых“ проектов - завершение строительства значительно более мощной солнечной электростанции в Житомирской области уже в сентябре этого года, а также расширение сети электрозарядных станций в Киеве.

Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины“ перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривен.