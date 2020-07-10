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Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию

Комментариев: 2
СЭС введена в эксплуатацию в Балаклейском районе Харьковской области.
Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию
Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию
Група "Нафтогаз"

Группа “Нафтогаз“ ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию “Андреевка“ в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, СЭС “Андреевка“ является пилотным проектом дивизиона “Новая энергия“. Его задача - анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы.

В Нафтогазе также сообщили, что мощность станции составляет 0,999 МВт. СЭС получила “зеленый“ тариф с июля 2020 года.

Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию
Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию
Група Нафтогаз

“Предприятия группы “Нафтогаз“ уже используют солнечные панели в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать “Андреевку“, - сообщили в Нафтогазе.

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В дальнейших планах компании в сфере “зеленых“ проектов - завершение строительства значительно более мощной солнечной электростанции в Житомирской области уже в сентябре этого года, а также расширение сети электрозарядных станций в Киеве.

Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины“ перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривен.

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Теги: Нафтогаз, СЭС, солнечная энергия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.07.2020, 12:30
Оценка:  +1
гость
Вкладывать в такие источники энергии нужно как можно больше.
А там и цены выровнять.
Виктор    10.07.2020, 11:52
Оценка:  +1
Виктор
Если электроэнергию от солнечной станции будут продавать дороже чем от тепловой или атомной, то эти "креативные" воры-дельцы на верном пути.
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