В ходе конкурса Нафтогаз предложил наиболее приемлемую цену.

Компания “Нафтогаз Украины“ выбрана поставщиком газа “последней надежды“ в рамках открытия рынка газа для населения с 1 августа. Об этом сообщается на странице Министерства энергетики Украины в Facebook.

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Согласно сообщению, в ходе конкурса на отбор поставщика “последней надежды“ Нафтогаз предложил нулевую маржу,

Нафтогаз стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа facebook.com/minenergoUkraine

“Ценовое предложение ООО “ГК “Нафтогаз Украины“ - 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%. Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу“, - уточнили в министерстве.

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Также, согласно сообщению, “поставщик последней надежды“ должен продавать газ потребителю по цене не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке за предыдущий месяц.

Напомним, что запуск рынка газа в Украине планируется с 1 августа. В частности,

украинцы смогут в ближайший год выбирать себе поставщиков из 5-7 компаний, которые будут работать на рынке.