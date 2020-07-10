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Нафтогаз стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа

Комментариев: 1
В ходе конкурса Нафтогаз предложил наиболее приемлемую цену.
Нафтогаз стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа
Нафтогаз стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа
flickr.com

Компания “Нафтогаз Украины“ выбрана поставщиком газа “последней надежды“ в рамках открытия рынка газа для населения с 1 августа. Об этом сообщается на странице Министерства энергетики Украины в Facebook.

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Согласно сообщению, в ходе конкурса на отбор поставщика “последней надежды“ Нафтогаз предложил нулевую маржу,

Нафтогаз стал поставщиком
Нафтогаз стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа
facebook.com/minenergoUkraine

“Ценовое предложение ООО “ГК “Нафтогаз Украины“ - 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%. Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу“, - уточнили в министерстве.

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Также, согласно сообщению, “поставщик последней надежды“ должен продавать газ потребителю по цене не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке за предыдущий месяц.

Напомним, что запуск рынка газа в Украине планируется с 1 августа. В частности,
украинцы смогут в ближайший год выбирать себе поставщиков из 5-7 компаний, которые будут работать на рынке.

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Теги: Нафтогаз, поставщики услуг, Минэнерго
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.07.2020, 13:48
Оценка:  +1
гость
ну и накуя это все затевали, если монополист одержал победу? А уж как облапошить потребителей они сообразят!
В общем фикцию для ЕС и МВФ изобразили
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