В Украине появится еще один вице-премьер: Подробности

Новый член правительства будет заниматься вопросами стратегических отраслей промышленности.

В Украине появится еще один вице-премьер depositphotos.com

В Украине в ближайшее время появится должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Уже в ближайшее время мы представим кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики“, - сообщил глава правительства.

По словам Шмыгаля, одной из главных целей Кабмина является переход Украины на новую экономическую модель. По ней страна будет “производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье“.

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“Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность“, - уверен премьер.

Напомним, что в Кабинете министров Украины не исключают отделения Министерства аграрной политики от Министерства экономического развития и торговли.