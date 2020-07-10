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В Украине появится еще один вице-премьер: Подробности

Комментариев: 2
Новый член правительства будет заниматься вопросами стратегических отраслей промышленности.
В Украине появится еще один вице-премьер
В Украине появится еще один вице-премьер
depositphotos.com

В Украине в ближайшее время появится должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Уже в ближайшее время мы представим кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики“, - сообщил глава правительства.

По словам Шмыгаля, одной из главных целей Кабмина является переход Украины на новую экономическую модель. По ней страна будет “производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье“.

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“Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность“, - уверен премьер.

Напомним, что в Кабинете министров Украины не исключают отделения Министерства аграрной политики от Министерства экономического развития и торговли.

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Теги: правительство, промышленность, вице-премьер-министр
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Комментариев (2)
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Евроскептик    10.07.2020, 14:02
Оценка:  0
Евроскептик
Всю промышленность,изделия которой имеет спрос на рынке,нужно срочно восстанавливать!Пример,сельхозтех нику не за рубежом покупать,а создавать на украинских заводах!С работяг просто налоги получать,будут идти стабильно,это не конверты у офисного планктона.
гость  (аноним)  10.07.2020, 13:52
Оценка:  +1
гость
Во! Еще один дармоед на народную шею залез!А вот пусть ему и зарплату установят в зависимости от РЕАЛЬНОГО роста промышленности!
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