Курс валют на 13 июля: гривна существенно укрепляется к евро

Нацбанк установил официальный курс валют на 13 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 13 июля на отметке в 26,95 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,40 грн. Это на 14 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 13 июля:

100 долларов США - 2695 грн (+2 коп.)

100 евро - 3040 грн (-14 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 13 июля НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 13 июля НБУ

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.