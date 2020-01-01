Среди лидеров по количеству поданных заявок на компенсации - Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Черновицкая области.

Программа по частичной безработице: Сколько рабочих мест удалось сохранить depositphotos.com

Благодаря государственной программе по частичной безработице в Украине удалось сохранить более 300 тысяч рабочих мест. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, по состоянию на 9 июля работодатели подали в центры занятости более 190 тысяч пакетов документов, из которых более 164 тысяч - от ФЛП.

“Уже принято более 165 тысяч решений для осуществления выплат 312 тыс работникам (из них 143,5 тыс - ФЛП). Профинансировано 1,155,5 млн грн“, - говорится в сообщении.

По словам Петрашко, программа по частичной безработице действует по всей Украине и охватывает практически все сектора.

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“Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других“, - рассказал министр.

Он уточнил, что среди лидеров по количеству поданных заявок от предпринимателей - Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Черновицкая области.

Напомним, что по данным Госстата каждый пятый работающий украинец на сегодняшний день трудоустроен неофициально.