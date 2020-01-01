Страны ОПЕК+ планируют снизить ограничения на добычу сырья.

Нефть на мировых рынках в понедельник падает в цене depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:54 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,67% - до 42,95 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,69% - до 40,27 доллара за баррель.

Аналитики рынка поясняют некоторое снижение котировок на нефть информацией о возможном увеличении добычи сырья. Накануне издание Wall Street Journal сообщила о намерении стран ОПЕК+ с августа начать наращивать добычу “черного золота“ на фоне наметившегося восстановления спроса.

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По информации издания, большинство участников альянса - в частности, Саудовская Аравия - поддерживают существующих ослабление ограничений.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.