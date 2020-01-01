Разумков рассказал, почему ВР не утверждает программу Кабмина

По словам cпикера, принимать программу правительства на год сейчас нелогично - ситуация быстро меняется.

Принимать Программу действий правительства на год сейчас нелогично, так как она может кардинально меняться в течение нескольких месяцев. Об этом в эфире канала Украина заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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“Мы находимся пока что, к сожалению, в уникальной ситуации, когда Программа действий правительства сегодня, и то, что необходимо будет делать через месяц или через два могут быть кардинально разными вещами“, - сказал глава ВР.

По его словам, сейчас Украина и весь мир находятся в режиме борьбы с коронавирусом, и “ситуация меняется достаточно быстро“.

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“Вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год, фактически, это не совсем логично. Потому что через месяц или через три месяца ситуация может быть совершенно иной“, - сказал Разумков.

Напомним, что 18 июня Верховная Рада отклонила доработанную Программу деятельности Кабинета министров. Проект постановления поддержали только 207 народных депутатов.