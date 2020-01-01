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Разумков рассказал, почему ВР не утверждает программу Кабмина

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По словам cпикера, принимать программу правительства на год сейчас нелогично - ситуация быстро меняется.
Разумков рассказал, почему ВР не утверждает программу Кабмина
Разумков рассказал, почему ВР не утверждает программу Кабмина
rada.gov.ua

Принимать Программу действий правительства на год сейчас нелогично, так как она может кардинально меняться в течение нескольких месяцев. Об этом в эфире канала Украина заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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“Мы находимся пока что, к сожалению, в уникальной ситуации, когда Программа действий правительства сегодня, и то, что необходимо будет делать через месяц или через два могут быть кардинально разными вещами“, - сказал глава ВР.

По его словам, сейчас Украина и весь мир находятся в режиме борьбы с коронавирусом, и “ситуация меняется достаточно быстро“.

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“Вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год, фактически, это не совсем логично. Потому что через месяц или через три месяца ситуация может быть совершенно иной“, - сказал Разумков.

Напомним, что 18 июня Верховная Рада отклонила доработанную Программу деятельности Кабинета министров. Проект постановления поддержали только 207 народных депутатов.

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Теги: Разумков, программа Кабмина, Верховная Рада
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