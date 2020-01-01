Рожкова рассказала об ожиданиях от нового руководителя Нацбанка

Рожкова надеется, что новый глава НБУ сохранит действующую команду.

Правление Национального банка Украины продолжает полноценно функционировать для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности и ожидает назначения нового руководителя. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщила и.о. председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

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По ее словам, она рассчитывает, что новоназначенный глава НБУ не прибегнет к масштабным перестановкам в руководстве центробанка.

“Надеюсь, новый глава захочет сохранить нашу команду, учитывая, что у нас есть действующие контракты и множество реформ по разным направлениям, которые в процессе реализации“, - сказала Рожкова.

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По словам и.о. руководителя Нацбанка, нельзя переоценивать роль одного человека в НБУ, даже если это председатель.

“Нацбанк уже не тот, что был лет шесть назад. Сегодня система коллегиального принятия решений в НБУ настолько прочна, что отдельные персоналии уже не смогут управлять центральным банком в ручном режиме. Это просто невозможно“, - отметила Рожкова.

Напомним, что 3 июля Верховная Рада Украины уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.