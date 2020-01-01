"Слуги народа" позвали Шмыгаля на заседание фракции: Подробности
На сегодняшнее заседание парламентской фракции “Слуга народа“ приглашен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает УНН.
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По ее словам, во время заседания будут в том числе обсуждаться кадровые вопросы, среди которых - назначение на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
“И будет кандидат на должность председателя Антимонопольного комитета - это Ольга Пещанская, она сейчас исполняет обязанности. Мы пригласили на фракцию премьер-министра, ожидаем, чтобы он представил, собственно, кандидатов“, - сказала Кравчук.
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По ее словам, также на заседании фракции будут обсуждаться законопроекты, которые касаются изменений в избирательное законодательство.
Напомним, что вице-премьер-министром Украины по оборонно-промышленному комплексу может стать Олег Уруский. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины. В 2005-2006 годах занимал должность первого заместителя министра промышленной политики Украины.
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