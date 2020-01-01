По словам Петрашко, новая прогрессивная монетарная политика Нацбанка окажет положительное влияние на развитие экономики.

В Минэкономики рассказали, на что рассчитывают после смены главы НБУ facebook.com/mineconomdev

Монетарная политика Национального банка Украины после смены председателя НБУ будет более прогрессивной. Об этом во время онлайн-конференции с представителями украинского бизнеса сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

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По его словам, внедрение новой монетарной политики Нацбанком даст ощутимый толчок для развития украинской экономики.

“Новая прогрессивная монетарная политика от Нацбанка в комплексе с правительственными стимуляционными решениями окажет положительное влияние на развитие экономики. Все предпосылки для так называемого jump start экономики у нас есть“, - сказал чиновник.

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В частности, Петрашко напомнил о правительственной программе по частичной безработице, проект “Большая стройка“, кредитных программах, а также инициативах по поддержке внутреннего производства и привлечении инвестиций.

“Мы интересны миру и видим инвестиционные возможности, например, в автомобилестроении, IT ( создание кластеров инноваций), фармацевтике, промышленных логистических цепочках и других сферах“, - сообщил министр.

Напомним, и.о. председателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассчитывает, что новоназначенный глава НБУ не прибегнет к масштабным перестановкам в руководстве центробанка.