Нацбанк установил официальный курс валют на 14 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 июля на отметке в 27,09 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 14 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,69 грн. Это на 29 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 14 июля:

100 долларов США - 2709 грн (+14 коп.)

100 евро - 3069 грн (+29 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 14 июля: гривна глубоко проседает НБУ

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Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.