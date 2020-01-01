Курс валют на 14 июля: гривна глубоко проседает
Нацбанк установил официальный курс валют на 14 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 июля на отметке в 27,09 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 14 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 30,69 грн. Это на 29 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 14 июля:
- 100 долларов США - 2709 грн (+14 коп.)
- 100 евро - 3069 грн (+29 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.
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