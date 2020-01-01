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"Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки" - Рожкова

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Проведение неконтролируемой эмиссии гривны является для нынешнего руководства НБУ "красной линией".
"Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки" - Рожкова
"Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки" - Рожкова
НБУ

Запуск “печатного станка“ является одной из “красных линий“, которую нынешняя команда Национального банка Украины никогда не перейдет. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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По ее словам, проведение неконтролируемой эмиссии гривны противоречило бы всему, что делало руководство регулятора в течение шести лет.

“Наша задача - защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу“, - сказала Рожкова.

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При этом она напомнила, что в принятом Верховной Раде бюджете на 2020 год предусмотрено расширение дефицита, в том числе путем выпуска ОВГЗ.

“Благодаря тому, что у нас низкая инфляция и низкая учетная ставка, Минфин занимает по цене от 7% до 10% годовых. Это рекордно низкие для нашей страны ставки. И тут же они говорят: “Нет, это все неправильно“, “это пирамида ОВГЗ“, “а вы почему не участвуете в ней“, “а кто в ней участвует?“, “а кто размещает?“, “зачем размещает?“. Это выглядит плохо, если честно.

“Запустите печатный станок“ и “пусть Минфин занимает дешевле“ - это две истории, которые противоречат друг другу. Не может же быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки. Этого не будет никогда“, - сказала Рожкова.

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По словам руководителя НБУ, в мире нет ни одной процветающей страны, в которой бы экономика работала по указу правительства или по решению парламента.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства допустили, что учетная ставка Национального банка Украины может быть ниже уровня инфляции.

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Теги: НБУ, Рожкова, инфляция, процентные ставки
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