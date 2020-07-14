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Нефть на мировых рынках дешевеет больше чем на 2%

Комментариев: 2
Котировки на сырье падают из-за опасений по поводу спроса на топливо.
Нефть на мировых рынках дешевеет больше чем на 2%
Нефть на мировых рынках дешевеет больше чем на 2%
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник существенно упали. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:53 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 2,13% - до 41,81 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,39% - до 39,14 доллара за баррель.

На настроения инвесторов влияет намерение властей штата Калифорния усилить карантинные меры в связи с новой вспышкой COVID-19. В частности, там планируют закрыть общественные учреждения, кинотеатры, музеи, зоопарки, развлекательные центры. а бары и рестораны обяжут работать только на вынос.

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Также опасения по поводу роста спроса на нефть вызывают планы стран ОПЕК+ ослабить ограничения по добыче сырья. Соответствующее решение может быть озвучено уже 14-15 июля в ходе заседаний технического комитета экспертов и министерского мониторингового комитета стран альянса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.07.2020, 10:18
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Прищявая жертва расийских пидафилов бигом вставай с сваиво абосцаного дивана и запили свой ижидневный гавнокаминт. Ждём ахххах
гость  (аноним)  14.07.2020, 10:16
Оценка:  0
гость
Карочи прикол залител вчира. Шел дамой с сауны бухой и в саседним дваре была пиздeлка толпа мужики телки все ебошились. И было 2 икипажа мусаров.мусара в толк прыгали вытягували буйных. Я ни патирял время влез в мусарскую тачку и насрал вводили на сиденье и съeбал оттудо ахххахаааа
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