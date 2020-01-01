Прибыль Нафтогаза за год увеличилась в 4,5 раза: Подробности

Компания продолжает оставаться наибольшим источником доходов бюджета.

Прибыль Нафтогаза за год увеличилась в 4,5 раза depositphotos.com

Чистая прибыль Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины“ в 2019 году составила 63,3 млрд грн чистой прибыли, что в 4,46 раза больше показателя 2018 год. Об этом говорится в годовом отчете компании.

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Согласно сообщению, чистая прибыль включает доход по результатам положительного решения в Арбитраже по транзиту газа. Также в ней учитываются уменьшение результата от продажи и внутренней транспортировки газа и увеличение расходов по налогу на прибыль.

В Нафтогазе также напомнили, что компания продолжает оставаться наибольшим источником бюджетных доходов.

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“За этот год группа заплатила в государственный и местные бюджеты 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений. В прошлом году Нафтогаз сгенерировал наибольшую прибыль среди государственных компаний Украины в сумме 50,6 млрд грн. Из этой суммы 95% группа выплатила в бюджет в качестве дивидендов“, - говорится в сообщении.

Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины“ перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривен.