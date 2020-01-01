Легализация криптовалют: Минцифры готовит законопроект

К работе над изменениями в Налоговый кодекс присоединились представители блокчейн-сообщества.

Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, необходимых для легализации в Украине рынка виртуальных активов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В Минцифры напомнили, что 11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона “О виртуальных активах“.

“Но если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств“, - говорится в сообщении.

В Минцифры уточнили, что к работе над изменениями в Налоговый кодекс присоединились представители украинского блокчейн-сообщества. В частности, министерство подписало меморандум с Ассоциацией “Блокчейн Украина“.

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“Именно сотрудничество с БАУ станет ключевым фактором в формировании рынка виртуальных активов. А это еще раз доказывает, что правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий бизнеса“, - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне сотрудники СБУ выявили и ликвидировали международную интернет-сеть по легализации криптовалюты сомнительного происхождения.