Президент предлагает расширить государственную программу объектами культурного назначения.

"Большая стройка": у Зеленского рассказали, что будут сооружать в 2021 году Офис президента Украины

Кабинет министров должен в ближайшее время запланировать выделение средств на строительство объектов по программе “Большое строительство“ на 2021 год. Об этом во время совещания с членами правительства заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, необходимо подготовить четкий перечень и план реализации объектов, которые расширят программу в следующем году, - в частности, это театры, музейные комплексы и т.д.

“Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно“, - сказал Зеленский.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения в рамках национальной программы “Большое строительство“ идет по графику. По его словам, в ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания отметил, что благодаря программе “Большое строительство“ за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тысячи человек.

Напомнил, министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что власти планируют восстановить 100 различных культурных объектов.