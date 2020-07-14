"Избежать банкротства": Рада выделила 2,3 млрд грн на спасение Южмаша

Средства будут направлены на погашение долгов предприятия.

Верховная Рада Украины направила 2,3 млрд грн в уставной капитал “Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова“ для погашения долгов предприятия. За внесения соответствующих изменений в госбюджет-2020 проголосовали 324 народных депутата,

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В пояснительной записке к документу отмечается, что системный кризис на Южмаше длится более десяти лет. Так, еще в 2009 году Кабмин принял госпрограмму развития предприятия, которая предусматривала вывод компании из кризиса. Однако вследствие системного недофинансирования ни одна из задач программы выполнена не была.

Принятым законом, в частности, предусмотрено введение новой бюджетной программы на погашение задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и долгов перед государством с объемом расходов 2318,228 млн грн.

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По мнению авторов, реализация этого закона позволит избежать банкротства Южмаша. В частности, выделение дополнительных средств призвано обеспечить увеличение объемов производства и повысить конкурентоспособность Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений.

Напомним, что на прошлой неделе Государственное космическое агентство, ГП “Южмаш“ и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум по производству 5 тысяч электробусов и 7 тысяч 800 зарядных станций.