Газпром терпит миллиардные убытки: Озвучены цифры

В компании объясняют финансовый провал "снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны".

Чистый убыток российской компании “Газпром“ в первом квартале 2020 года составил 116,2 млрд рублей (приблизительно $1,6 млрд). Об этом говорится в финансовой отчетности Газпрома за январь-март 2020 года.

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Сообщается, что за этот же период 2019 года чистая прибыль компании составила 535,9 млрд рублей (приблизительно $7,5 млрд).

В Газпроме уточнили, что выручка компании в январе-марте 2020 года упала на 551,9 млрд рублей. Это на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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“Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны“, - говорится в сообщении российского газового монополиста.

Напомним, что За четыре месяца 2020 года доходы России от экспорта нефти упали на 25%, а от экспорта газа - на 52%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России.