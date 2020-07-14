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Газпром терпит миллиардные убытки: Озвучены цифры

Комментариев: 4
В компании объясняют финансовый провал "снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны".
Газпром терпит миллиардные убытки: Озвучены цифры
Газпром терпит миллиардные убытки: Озвучены цифры
depositphotos.com

Чистый убыток российской компании “Газпром“ в первом квартале 2020 года составил 116,2 млрд рублей (приблизительно $1,6 млрд). Об этом говорится в финансовой отчетности Газпрома за январь-март 2020 года.

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Сообщается, что за этот же период 2019 года чистая прибыль компании составила 535,9 млрд рублей (приблизительно $7,5 млрд).

В Газпроме уточнили, что выручка компании в январе-марте 2020 года упала на 551,9 млрд рублей. Это на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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“Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны“, - говорится в сообщении российского газового монополиста.

Напомним, что За четыре месяца 2020 года доходы России от экспорта нефти упали на 25%, а от экспорта газа - на 52%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России.

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Теги: Газпром, убытки, энергоресурсы
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.07.2020, 17:40
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гость
ОБРАЩЕНИЕ ЯНИНЫ СОКОЛОВОЙ
https://www.youtube.com /watch?v=bXeDtq_Vpr0

ПАСКУДА БУЖАНСКИЙ ПЫТАЕТСЯ ПРОТЯНУТЬ В ЗАКОНОПРОЕКТ О ЯЗЫКЕ №2362 НОРМЫ,
В УГОДУ М0СК0ВИТСКОЙ ПАДАЛИ! ЧТОБЫ УКРАИНА ОСТАВАЛАСЬ ЗАВИСИМОЙ, РАБСКОЙ, ХОЛУЙСКОЙ!
СМЕРТЬ М0СК0ВИТАМ!
гость  (аноним)  14.07.2020, 17:39
Оценка:  0
гость
ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  14.07.2020, 17:36
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
Michael2811    14.07.2020, 17:59
Оценка:  +1
Michael2811
Ха-аа-а-а-рошая у тебя травка!!!!
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