Нацбанк установил официальный курс валют на 15 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 15 июля на отметке в 27,14 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 5 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,87 грн. Это на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 15 июля:

100 долларов США - 2714 грн (+5 коп.)

100 евро - 3069 грн (+18 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 15 июля: гривна продолжает падение НБУ

Курс валют на 15 июля: гривна продолжает падение НБУ

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.