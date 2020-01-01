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Нефть на мировых рынках в среду незначительно дорожает

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Топливо растет в цене после информации об уменьшении запасов в США.
Нефть на мировых рынках в среду незначительно дорожает
Нефть на мировых рынках в среду незначительно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в среду несущественно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,51% - до 43,12 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,5% - до 40,49 доллара за баррель.

Нынешнее подорожание аналитики связывают с информацией об уменьшении запасов сырья в США. Так, по информации Американского института нефти, коммерческие запасы топлива в Соединенных Штатах за минувшую неделю упали на 8,3 млн баррелей.

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В то же время на настроения инвесторов продолжает влиять намерение властей штата Калифорния усилить карантинные меры в связи с новой вспышкой COVID-19.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, энергоресурсы, котировки
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