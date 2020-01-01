По всем выпускам облигаций в гривне произошло уменьшение доходности.

Минфин привлек в бюджет более 8 млрд грн через ОВГЗ: Детали depositphotos.com

Министерство финансов Украины превлекло в государственный бюджет 8,3 млрд грн по итогам продажи облигаций внутреннего госзайма. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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Согласно сообщению, Минфин предложил инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также номинированные в иностранной валюте государственные облигации с погашением через год.

“Уменьшение доходности состоялось по всем выпускам государственных облигаций, номинированных в национальной валюте“, - говорится в сообщении.

Минфин одолжил в бюджет более 8 млрд грн через ОВГЗ facebook.com/minfin.gov.ua

Так, средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7% (уменьшение на 24 базисных пункта), по 1-летним облигациям - 9,2% (на 30 б.п.), по 3-летним - 10% (на 47 б. п.).

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“В то же время средневзвешенная доходность по ОВГЗ, номинированным в долларах США, составила 3,5%, - сообщили в министерстве.

Напомним, что в середине июня Министерство финансов заявило о стремительном снижении ставок по краткосрочным облигациям внутреннего государственного займа.