Зеленский выбирает из девяти кандидатов на пост главы НБУ: Названы фамилии

Голосование за нового председателя Нацбанка запланировано на пятницу.

Зеленский выбирает из девяти кандидатов на пост главы НБУ Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассматривает девять кандидатов на должность председателя Национального банка Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Лига.

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По данным издания, существует две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ, и те, кто удовлетворит запрос Офиса президента на смену этой политики.

В первой группе находится пятеро кандидатов.

Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии рейтинга Repec Ideas;

Владимир Лавренчук, экс-глава Райффайзен Банка Аваль;

Дмитрий Сологуб, заместитель председателя НБУ;

Андрей Кириленко, профессор финансов Кембриджского университета;

Сергей Гуриев, экс-главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

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Ко второй группе кандидатов на пост главы НБУ относятся.

Кирилл Шевченко, глава правления Укргазбанка;

Сергей Круглик, экс-руководитель международного департамента НБУ;

Богдан Данилишин, председатель Совета НБУ, экс-министр экономики Украины;

Елена Щербакова, член Совета НБУ.

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Голосование за кандидатуру нового председателя Национального банка Украины запланировано на пятницу, 17 июля.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которого речь, в частности, шла о назначении нового руководителя Нацбанка.